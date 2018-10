Elena Aubry morta sull'Ostiense: mamma Graziella e i motociclisti ricordano suo compleanno

Anche il meteo è stato clemente. Ieri era prevista pioggia e invece, a Ostia, c'è stata una tregua. Forse un segno del destino perché al Curvone, di piazzale Magellano, in tanti hanno voluto ricordare Elena Aubry, la ragazza di 25 anni morta in un incidente stradale sull'Ostiense.



Ieri sarebbe stato il suo compleanno, è così mamma Graziella ha voluto organizzare un momento di unione per ricordare sua figlia: avrebbe compiuto 26 anni e invece non c’è più. Motociclisti, amici e parenti hanno portato foto e mazzi di fiori. A Ostia c'era anche la famiglia di Noemi Carrozza, la campionessa di nuoto sincronizzato morta due settimane dopo sulla Colombo.



Graziella, nel corso di questi mesi, si è fatta promotrice di diverse iniziative di protesta, come quella di evidenziare le buche killer della capitale. Intanto l'inchiesta per accertare la dinamica dell'incidente della figlia Elena è ancora aperta.

VIDEO | Sulle strade insanguinate di Ostia, dove il limite di velocità non basta più