Monteverde piange Elena: bikers e palloncini bianchi, l'addio alla giovane morta sull'Ostiense

Palloncini bianchi, applausi e tanti bikers. Monteverde si raccoglie. In tanti hanno invaso la strada antistante la parrocchia di Nostra Signora di Coromoto di viale dei Colli Portuensi per i funerali di Elena Aubry, la 26enne morta sull'Ostiense il 6 maggio. Presenti anche i motociclisti del gruppo HP Bikers Team, invitati dalla madre della giovane, oltre a una folla di amici e conoscenti

La ragazza era a bordo della sua moto Suzuki quando, all'altezza del Cineland di Ostia, ha perso aderenza e si è schiantata su un guardrail. Sull'incidente si è acceso il faro della Procura di Roma che indaga per omicidio colposo. A stabilire le cause dell'incidente sarà una perizia tecnica.

La mamma di Elena, Graziella Viviano, fin dalle prime ore aveva puntato il dito contro le 'maledette buche di Roma'. La donna, conosciuta a Monteverde, ha ricevuto tanti messaggi di solidarietà da tutti i residenti del quartiere e non solo. Oggi è stata ospite di Mattino 5 per sensibilizzare ancora di più l'opinione pubblica.

"Sono certa che Elena mi direbbe: 'Mamma, fai in modo che, almeno in quella strada, nessuno muoia più, che non muoia più per quei dossi, quelle buche, quelle trappole che mi hanno portata via. Che io sia l'ultima di questa inaccettabile catena di vite che si spezzano, così assurdamente'. Alla morte di Elena bisogna dare un senso: non permettere che ce ne siano altre. E io mi batterò per questo, se il Cielo me ne darà la forza e l'aiuto di chiunque voglia unirsi a me", ha detto Graziella. Tanti i messaggi di cordoglio degli amici di Elena.