Elena Aubry, ritrovate le ceneri: l'annuncio della mamma Graziella Viviano

Sono state ritrovate le ceneri di Elena Aubry, la motociclista romana morta a 26 anni il 6 maggio del 2018 sull'Ostiense a causa dell'asfalto sconnesso. A darne l'annuncio la mamma di Elena, Graziella Viviano, che in una diretta facebook ha spiegato di aver ricevuto chiamata dai carabinieri e di aver quindi "riconosciuto" il vaso con le ceneri. Il ritrovamento ad opera dei carabinieri della stazione di San Lorenzo che negli ultimi 15 giorni, dopo aver raccolto la denuncia della mamma di Elena, si sono impegnati per ritrovare l'urna.

Contattati da RomaToday gli inquirenti non lasciano filtrare al momento ulteriori dettagli. "hanno ritrovato l'urna di mia figlia", ha spiegato nella diretta Graziella Viviano. "E' il suo vaso, non so altro, ma questo passo è stato fatto, l'aver ritrovato il corpo di Elena. Grazie alle forze dell'ordine, grazie a tutti".

"Mai avrei pensato potesse accadere una cosa del genere. Un atto triste e disgraziato, chi ha rubato le ceneri di Elena deve sapere che non l’avrà mai, perché lei vola alta in cielo", spiegava mamma Graziella subito dopo il furto. Quindi l'appello: "Perdere una figlia è terribile, ma anche andare al sepolcro di tua figlia e non trovarne più le ceneri è qualcosa che non auguro a nessuno - l’appello di Graziella Viviano -. Si tratta di un gesto indegno. Datemi una mano".