Tenta fuga in scooter alla vista della polizia: trovato con ecstasy e mdma

Ha provato a dileguarsi alla vista dell'auto della polizia. Un tentativo di inversione di marcia che non è sfuggito agli occhi degli agenti del Reparto Volanti in servizio di controllo in via Baccarini, alla Romanina. Bloccato a bordo dello scooter l'uomo, un 47enne italiano, è stato quindi trovato in possesso di 7 pasticche di ecstasy. E' accaduto nella mattinata di ieri 3 maggio.

MDMA E ECSTASY IN CASA - I poliziotti hanno deciso di procedere, anche, con la perquisizione nell’abitazione del soggetto, situata poco distante, in via Barzilai. In casa sono state rinvenute altre 17 pasticche di ecstasy, tre piantine di marijuana ed una pasticca di MDMA. Arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

SPACCIO AD OSTIA - Sempre nella giornata di ieri, alle 19:30, gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Lido di Roma, nell’ambito dell’attività mirata alla prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti, hanno arrestato un, 25enne italiano. Durante una perquisizione a casa del giovane, sono stati sequestrati 20 grammi di hashish, nonché, 70 grammi di marijuana. Rinvenuto e sequestrato anche un bilancino di precisione, 200 euro in banconote di vario taglio, provento dell’attività illecita.