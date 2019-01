Nasconde la cocaina nell'infisso esterno della finestra, sequestrate 200 dosi

Uno stratagemma che non è stato sufficiente ad evitargli l'arresto. A finire in manette è stato uno spacciatore romano del Quarticciolo. Ad arrestarlo i poliziotti del commissariato Prenestino. Gli agenti hanno scoperto, attaccato esternamente ad un infisso di una finestra, un contenitore in plastica contenente 200 dosi di cocaina.

Il proprietario dell’appartamento, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, aveva ideato questo nascondiglio per continuare nel suo “lavoro”. Al termine degli accertamenti è stato arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

L'arresto è arrivato nell'ambito dei controlli antidroga effettuati dalla poliza anche nelle zone di Tor Sapienza, Tor Bella Monaca e Roma nord.

In questo ambito, in viale Giorgio Morandi, invece, gli investigatori del commissariato Torpignattara hanno sorpreso un italiano di 42 anni, mentre gettava dalla finestra 18 grammi di cocaina; altri 3 grammi di hashish sono stati trovati nel corso della perquisizione dell’abitazione.

A finire in manette a Tor Bella Monaca, per mano degli agenti del commissariato Casilino, due ragazzi di 26 e 25 anni ed una donna di 48 anni originaria della provincia di Napoli. 21 i grammi di droga, fra cocaina e hashish, sequestrati insieme a 2.205 euro in contanti.

Un romano di origine egiziana ed un secondo pusher, fermati in via della Archeologia sono stati arrestati per spaccio e detenzione in concorso fra di loro.

Ed è opera, invece, degli agenti del Reparto Volanti l’arresto di due ragazzi italiani, entrambi 20enni, indosso ai due, intercettati sempre a Tor Bella Monaca, 17 grammi di hashish e 1.120 in contanti.

Infine a largo Sperlonga, in zona Tomba di Nerone, gli agenti del commissariato Flaminio hanno arrestato uno spacciatore 26 anni. A mettere nei guai il ragazzo diverse dosi di hashish, marijuana e cocaina, oltre ad un bilancino di precisione e 300 euro in contanti, rinvenute nella sua abitazione.