Due Leoni: saccheggia minimarket poi scappa su auto rubata

Un romano di 39 anni, pluripregiudicato, durante la notte scorsa ha tentato di rubare generi alimentari all'interno di un negozio gestito da un cittadino del Bangladesh.

L'episodio si è verificato in via San Biagio Platani, in zona Casilino, a Roma. Sul posto sono intervenuti i poliziotti del Reparto Volanti che lo hanno arrestato. All'uomo, oltre al furto, è contestato anche il reato di ricettazione poichè trovato in possesso di un'auto risultata rubata.