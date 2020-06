Due Leoni, 600 dosi di cocaina e una pistola rubata: preso pusher di quartiere

Nascondeva un'arma rubata e seicento dosi di droga. I carabinieri della Stazione di Tor Bella Monaca hanno per questo motivo arrestato nella zona di Due Leoni un tunisino di 30 anni, con le accuse di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di armi.

L'uomo, nel corso di un servizio antidroga eseguito in via San Biagio Platani, è stato notato mentre, in atteggiamento sospetto, stava uscendo da una cantina di uno stabile.

Subito fermato per un controllo, il 30enne è stato sorpreso in possesso di quasi 600 dosi di cocaina, 11 dosi di hashish e una pistola calibro 9 con relativo caricatore e munizioni, armamento in dotazione alle forze dell’ordine, risultata oggetto di furto.

L'arma e la droga sono state sequestrate mentre il cittadino tunisino è stato trattenuto in caserma in attesa del rito direttissimo.

