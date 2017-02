Galleria Termini: negozio derubato due volte in meno di un'ora, due arresti

In meno di un’ora hanno preso di mira lo stesso negozio, all’interno della Galleria Termini. Ma in entrambi gli episodi i Carabinieri del Nucleo Scalo Termini hanno arrestato i ladri, un 24enne di Cassino e un 21enne di Bologna, entrambi con precedenti. Ieri pomeriggio, in servizio di controllo all’interno della stazione ferroviaria, i Carabinieri hanno sorpreso i due malviventi rubare la merce, dopo aver forzato le placche antitaccheggio.

FURTO DI VESTITI - Il 24enne è stato bloccato con capi di abbigliamento e poco dopo, il 21enne è stato fermato con prodotti di profumeria. I Carabinieri hanno recuperato la refurtiva, riconsegnata al negozio e portato gli arrestati in caserma, dove sono stati trattenuti in attesa del rito direttissimo. Per loro l’accusa è di furto aggravato.