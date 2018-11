Trasportava due chili di marijuana sul bus 409, arrestato corriere della droga

Metro, treni e pullman interregionali ma anche bus di linea Atac. Così i corrieri della droga trasportano marijuana nella zona del Prenestino. Dopo i quattro arresti attuati in meno di un mese fra piazza Roberto Malatesta, via dell'Acqua Bullicante e largo Preneste ancora un ingente sequestro di marijuana, oltre due chili, è stato fatto dagli agenti delle Volanti della Polizia di Stato.

I fatti hanno cominciato a prendere forma intorno alle 22:00 di giovedì 22 novembre quando una pattuglia della polizia ha notato un uomo a bordo di un bus che, alla loro vista, ha strabuzzato gli occhi allontanandosi dal posto vicino al finestrino dove era seduto.

A bordo del bus 409 in transito su via di Portonaccio, i poliziotti hanno quindi deciso di procedere al controllo del sospettato. Fermato il bus all'altezza di largo Preneste, il passeggero è stato trovato in possesso di oltre due chili di marijuana, nascosti in una borsa che portava a tracolla.

Accompagnato negli uffici del commissariato Torpignattara di polizia l'uomo è stato identificato in un cittadino nigeriano di 33 anni per poi essere arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Sequestrato il telefono cellulare che aveva con sé.