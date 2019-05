Un box auto per preparare le dosi di cocaina: sequestrati due chili di polvere bianca

Avevano scelto un box in un anonimo palazzo di Colli Albani per allestire un vero e proprio laboratorio per la preparazione della cocaina i 3 arrestati dagli investigatori della Polizia di Stato del commissariato Torpignattara, diretto da Giuseppe Amoruso.

Gli agenti, durante un servizio antidroga, avevano individuato un’auto usata per dei movimenti “sospetti”; proprio seguendo quest’auto sono arrivati al box, all’interno del quale sono stati sorpresi due uomini, entrambi romani, di 24 e 30 anni, mentre tagliavano, pesavano e confezionavano poco meno di 2 chili di cocaina.

Il terzo arrestato è una donna, 37enne di origini napoletane, già nota alle Forze di Polizia perché vicina alla malavita campana e sottoposta alla detenzione domiciliare, che è arrivata la box guidando, tra l’altro senza aver mai conseguito la patente di guida.

Nel box anzidetto, ed in uno attiguo ma sempre nella disponibilità dei 3 arrestati, oltre alla cocaina, sono stati trovati circa 25 mila euro in contati ed una Beretta 7.65 rubata. Nel corso delle indagini è stato anche recuperato in una zona boschiva un pacchetto con circa 400 grammi di cocaina.