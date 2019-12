Drone in volo tra piazza Venezia e Colosseo: intervengono i carabinieri

Stava pilotando, da remoto, un drone con telecamera sul complesso monumentale compreso tra piazza Venezia e Colosseo per immortalarlo in tema natalizio.



Un turista, 32enne brasiliano, è stato però denunciato a piede libero dai Carabinieri della Stazione Roma Aventino per violazione del divieto di sorvolo.



L’uomo è stato sorpreso in via dei Fori Imperiali, radiocomando alla mano. I Carabinieri hanno sequestrato l’apparecchio e denunciato il 32enne.