Pilota un drone sopra il Colosseo: nei guai turista di 28 anni

Ieri pomeriggio, un altro turista straniero è incappato in una denuncia per aver fatto volare un drone sul Colosseo. Si tratta di un 28enne peruviano sorpreso dai Carabinieri del Comando Roma Piazza Venezia. I Carabinieri lo hanno notato, all’interno dell’area monumentale, mentre pilotava, da remoto, il velivolo sopra lo storico monumento. E’ accusato di violazione di divieto di sorvolo. Il drone è stato sequestrato.

Un episodio oramai sempre più frequente quello dei turisti che per riprendere immagini dall'alto del celebro Anfiteatro Flavio, magari ignari della normativa vigente in città per ragioni di sicurezza, comandano a distanza droni che volano sul monumento. Tutti rientrati a casa con una denuncia.