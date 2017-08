Drone in volo su San Pietro: scatta l'allarme, in volo anche l'elicottero

Allarme a san Pietro. Un drone, in volo sulla no fly zone del Vaticano, ha fatto scattare il piano d'intervento previsto in questi casi dalle forze dell'Ordine. La segnalazione alle 6.05. A vedere e segnalare il drone i Carabinieri che hanno visto l'oggetto non identificato volare sull'area. Da qui la chiamata alle forze dell'ordine e l'allarme che ha fatto alzare in volo, così come previsto dal piano, anche l'elicottero della polizia.

Il velivolo, dopo pochi minuti, è stato visto scendere nelle vie di Borgo Pio. Secondo quanto informa la polizia non è stato trovato. In corso ulteriori accertamenti.