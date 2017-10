Drone in volo su San Pietro: denunciato un giovane

Ancora un drone in volo su Roma e ancora una denuncia. Ieri pomeriggio, un drone di piccole dimensioni in volo sopra piazza San Pietro è stato avvistato dai Carabinieri della Compagnia Speciale di Roma in servizio di vigilanza in piazza Pio XII. Sono stati allertati i colleghi della Stazione di Roma San Pietro che hanno iniziato le ricerche della persona che stava pilotando il velivolo.

Poco dopo, i Carabinieri lo hanno individuato. Si tratta di un cinese di 28 anni, a Roma per turismo, sorpreso mentre manovrava il drone mediante un iPhone. Il 28enne è stato esortato a far atterrare immediatamente il velivolo, che è stato sequestrato.

Portato in caserma per i successivi accertamenti, i Carabinieri hanno denunciato lo sprovveduto turista per la violazione dell'articolo 1102 del Codice della Navigazione – violazione del divieto di sorvolo – e per procurato allarme.