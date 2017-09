Drone su piazza Venezia: nei guai una coppia

Un drone nella no fly zone di Roma. Ieri pomeriggio una pattuglia della Polizia Locale, di servizio al varco di accesso di via dei Fori Imperiali all'altezza del Milite Ignoto, ha fermato una coppia di turisti russi che faceva volare un drone su piazza Venezia.

L'allarme scatatto a piazza Venezia

Una volta avvistato il velivolo, intorno alle 18, sono scattate immediatamente le ricerche di chi lo stesse comandando a distanza, unitamente ai soldati in servizio nell'Operazione Strade Sicure.

Denunciati i due giovani

All'altezza dell'ingresso del Vittoriano, vicino al museo Sacrario delle Bandiere, sono stati fermati due giovani in possesso di un telecomando di piccole dimensioni: identificati, sono stati portati al Comando di via della Greca per ulteriori accertamenti.

I due, un ragazzo di 28 e una ragazza di 24 anni, sono stati denunciati all'Autorità Giudiziaria per violazione del Codice della Navigazione aerea. Il drone è stato sequestrato