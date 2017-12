Un drone in volo su piazza Navona blindata: nei guai turisti israeliani

Un drone in volo su piazza Navona blindata. Impossibile? Una follia? E' quanto accaduto oggi pomeriggio alle 14.30 quando due turisti israeliani hanno fatto alzare il quadricottero sulla piazza. Ad individuarlo gli agenti della polizia locale in questi giorni in presidio sul posto.

Seguendo il volo gli operanti, provenienti dalla Task Force del Comando Generale e dal gruppo Centro, sono arrivati a individuare il pilota, un giovane turista di nazionalità israeliana accompagnato da una connazionale che, completamente ignaro delle normative che regolano l'utiilizzo di droni sulla Capitale, stava registrando immagini.

Gli agenti hanno accompagnato i due giovani presso il comando di via della Greca per ulteriori accertamenti, formalizzando ai due una denuncia per la violazione della legge sulla navigazione aerea. I due continueranno la loro vacanza senza il drone, che in base alla normativa è stato posto sotto sequestro.