Fa volare un drone sopra al Pantheon, scatta l'allarme. Turista nei guai

Questa mattina, un drone di piccole dimensioni in volo sopra la zona di piazza della Rotonda è stato avvistato dai Carabinieri in servizio di vigilanza al Senato della Repubblica e dai militari dell’Esercito Italiano impiegati nell'Operazione Strade Sicure a guida Brigata Granatieri di Sardegna.

Subito è scattata la procedura d’intervento finalizzata al rintraccio della persona che stava pilotando il quadricottero: in zona sono confluite le pattuglie della Stazione Roma piazza Farnese e della Compagnia Roma Centro che hanno individuato il “pilota”, un cittadino statunitense di 37 anni a Roma per turismo, che è stato esortato a far atterrare immediatamente il velivolo.

Portato in caserma per i successivi accertamenti, l’uomo è stato denunciato per la violazione dell’articolo 1102 del Codice della Navigazione – violazione del divieto di sorvolo – e per procurato allarme. Il drone e il relativo radiocomando sono stati sequestrati.

Si tratta del secondo caso in pochi giorni. Ieri a San Pietro un drone levatosi in volo all'alba ha fatto scattare l'allarme, con un elicottero in volo per dare la caccia al proprietario del velivolo. Una caccia vana. Il drone è atterrato, ma le forze dell'ordine non l'hanno rintracciato.