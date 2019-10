Drone in volo sulla Fontana di Trevi: nei guai un 27enne

Questa mattina una pattuglia del I Gruppo "Trevi" della Polizia Locale di Roma Capitale ha sequestrato un drone in volo su Fontana di Trevi. Gli agenti hanno individuato il proprietario, un cittadino di nazionalità ucraina di 27 anni, che è stato denunciato per il mancato rispetto del divieto di sorvolo in vigore sulla Capitale.