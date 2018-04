Colosseo: drone sfugge al controllo e si incastra sul monumento, turisti nei guai

Un drone in volo sul Colosseo. E' successo oggi, domenica 22 aprile. Intorno alle 15 due turisti francesi stavano comandando il velivolo sopra l'anfiteatro Flavio. Una operazione non consentita in un'area off limits e sorvegliata per i controlli anti terrorismo. Ad intervenire i Carabinieri.

Drone incastrato sul Colosseo: due denunce

Durante le operazioni di manovra, però, qualcosa è andato storto ed il drone è rimasto incastrato in un'arcata del Colosseo. A recuperare l'oggetto ci hanno pensato i Vigili del Fuoco con l'autoscala. I due turisti, invece, sono stati bloccati dai Carabinieri di piazza Venezia che li denunceranno penalmente per la violazione della legge sulla navigazione aerea e per tentato danneggiamento.