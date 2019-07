Drone in volo a piazza Venezia: turista faceva riprese della Colonna Traiana

Era intento a pilotare il suo drone sul Foro Traiano, a Piazza Madonna di Loreto, a due passi da piazza Venezia in sfregio alle normative vigenti. Per questo motivo, lunedì mattina, un cittadino di nazionalità russa di 30 anni è stato denunciato dagli agenti della Polizia Locale del Gruppo Centro (ex Trevi).

Il turista, che stava effettuando alcune riprese con il proprio strumento nei pressi della Colonna Traiana, è stato fermato dalla pattuglia in servizio di vigilanza nella zona.

Gli operanti, grazie alla dimestichezza nell'esprimersi nella lingua russa, hanno spiegato i motivi dell'intervento al responsabile che, appreso il divieto di sorvolo, si è scusato per l'accaduto. Il drone è stato posto sotto sequestro.