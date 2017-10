Prova a far volare un drone sull'Arco di Costantino: denunciato turista

Ieri a San Pietro oggi al Colosseo. Ancora droni sui cieli della Capitale ed ancora una denuncia a danno di un turista. Dopo il 27enne russo fermato dalla polizia a Borgo Pio nella giornata di ieri medesimo copione si è ripresentato questa mattina nella zona dei Fori Imperiali. E' accaduto intorno alle 11:30.

Drone sull'Arco di Costantino

In particolare i vigili urbani in servizio di pattuglia nell'area archeologica dell'Anfiteatro Flavio hanno notato un drone che volava sulla verticale nell'area compresa tra l'Arco di Costantino e la via Sacra. Il pilota, un giovane di nazionalità malese di 19 anni, è stato fermato e condotto presso il comando del gruppo Centro per accertamenti.

Turista in vacanza con la famiglia

Le verifiche hanno dimostrato che il "volo" aveva fini esclusivamente personali: il giovane si trova a Roma in vacanza con la famiglia, e stava effettuando riprese video ignorando le norme che vietano il volo su Roma. Gli agenti hanno proceduto al sequestro delle apparecchiature e a denunciare il responsabile all'Autorità Giudiziaria.