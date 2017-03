Ostia Nuova: fermato per un controllo, nascondeva marijuana

Sorpreso con la marijuana in starda. Un 24enne di Ostia, incensurato, è stato bloccato dai Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile in via dell'Idroscalo. Il giovane era stato notato uscire da un lotto di case popolari.

Alla vista dei militari il ragazzo ha accelerato la sua andatura assumendo un atteggiamento sospetto, motivo per cui i Carabinieri hanno deciso di fermarlo per un controllo. Il 24enne è stato poi trovato in possesso di alcune dosi di marijuana.

La successiva perquisizione domiciliare ha permesso ai Carabinieri di trovare altri 80 grammi di cannabis indica, nonché tutto il necessario per la pesatura e il confezionamento. Anche il giovane, a seguito del rito direttissimo, è stato sottoposto all’obbligo di firma.