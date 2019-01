Pigneto: vendono droga ma i loro "clienti" sono carabinieri in borghese, arrestati

Nel cuore della notte, hanno avvicinato due ragazzi pensando di vendere le loro dosi di droga ma si sono ritrovati le manette ai polsi, increduli quando hanno scoperto che erano due Carabinieri in borghese.

Due cittadini del Senegal, di 36 e 37 anni, senza fissa dimora e con precedenti, sono stati arrestati dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Piazza Dante con l’accusa di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti.

Impegnati, in abiti civili, in un mirato servizio antidroga in zona Pigneto, i Carabinieri sono stati avvicinati dai due pusher che gli hanno offerto la sostanza.

Prontamente bloccati, i Carabinieri hanno recuperato circa 30 dosi tra marijuana e hashish che i pusher nascondevano nelle loro tasche. Gli arrestati sono stati condotti e trattenuti in caserma, in attesa del rito direttissimo.