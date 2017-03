Civitavecchia, dosi di eroina pronte alla vendita e 450 euro in tasca: 46enne in manette

Dosi di eroina in tasca e soldi contanti per una somma totale di 455 euro. Questo quanto ritrovato indosso a un 46enne perquisito dai poliziotti di Civitavecchia all'interno di una sala giochi. L'uomo ha attirato l'attenzione degli agenti per il suo atteggiamento molto nervoso. E dopo il rinvenimento della droga nelle tasche e, dati i precedenti penali, si è proceduto a una perquisizione a casa.

Qui sono stati sequestrati ulteriori 15 dosi di eroina preconfezionate, pronte per essere spacciate, motivo per cui al termine dell’operazione, l’uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e trasferito presso la Casa Circondariale di Civitavecchia a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.