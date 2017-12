Sotto il letto nasconde 3 chili di droga: un giovane nei guai

Nascondeva tre chili di droga sotto al letto. Un 24enne romeno è stato arrestato ieri dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Piazza Dante per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari, impegnati in un servizio di controllo delle piazze di spaccio in via Cipriano Facchinetti, hanno sorpreso il giovane pusher cedere lo stupefacente ad una donna. I militari sono intervenuti immediatamente riuscendo a bloccare in un primo momento la donna mentre, il pusher è stato bloccato, dopo un breve inseguimento a piedi, sotto il portone di casa. La perquisizione personale sul posto, ha permesso di rinvenire e sequestrare una dose di marijuana e la somma contante di 100 euro.

Successivamente i militari hanno deciso di estendere il controllo anche all'abitazione del pusher dove, all'interno della camera da letto, sotto il letto, è stato trovato un borsone contenente un 1 chilo e 800 grammi di hashish, suddivisi in panetti, e 1 chilo 500 grammi di marijuana, suddivisi in varie buste di cellophane, un involucro di olio di hashish di circa 100 grammi nonché tutto l'occorrente per il confezionamento della droga.

L'arrestato, come disposto dall'Autorità Giudiziaria, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. La donna è stata invece segnalata all’Autorità competente.