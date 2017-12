Cereali stupefacenti: per sfuggire all'arresto gettano scatole di cornflakes con 4 chili di droga

Ad incastrarlo è stata la riparazione della gomma di un'auto. Proprio dal nervosismo palesato alla vista della polizia, gli agenti delle Volanti hanno scoperto il motivo del suo stato di agitazione, trovandogli poi in casa circa quattro chili tra hashish e marijuana nascosti in delle scatole di cereali. A finire in manette due giovani fratelli romani di 17 e 18 anni residenti a Torrespaccata.

Nervoso alla vista della polizia

I fatti hanno preso corpo intorno alle 2:30 della notte fra l'8 ed il 9 dicembre. Durante il pattugliamento di controllo del territorio una volante della caserma di via Guido Reni ha notato in via Filippo Tacconi un giovane intento a cambiare uno pneumatico ad un'auto. Alla vista della polizia il ragazzo ha però dato segni di nervosismo allertando i poliziotti.

Marijuana negli slip

Una volta fermato dagli agenti il giovane 17enne ha confermato l'intuizione dei due poliziotti che lo hanno trovato con indosso sette bustine contenenti circa 15 grammi di marijuana. Inevitabile quindi la perquisizione nell'abitazione del minorenne, sempre nella zona del VI Municipio delle Torri.

Marijuana nelle scatole di cornflakes

Accompagnato a casa dai poliziotti il nervosismo del ragazzo è divenuto sempre più evidente. Aperta la porta dell'appartamento il minorenne ha cominciato ad urlare al fratello che si trovava in casa della presenza della polizia. Ed è stato proprio il fratello del 17enne, di un anno più grande, a cercare di disfarsi della sostanza stupefacente che avevano in casa gettando dalla finestra della camera da letto due scatole di cornflakes ed uno zaino pieni di droga.

Cornflakes stupefacenti

Il tentativo di disfarsi della 'merce' non è però andato a buon fine vista la presenza, sotto la casa dei due fratelli, di altri poliziotti del reparto volanti pronti, come accaduto, a recuperare eventuale droga o altro materiale di cui il 17enne si sarebbe potuto disfarre per evitare ulteriori guai con la legge.

Quattro chili di droga a Torrespaccata

Recuperata le scatole di cereali e lo zaino lanciati dalle finestre, all'interno delle stesse gli agenti hanno poi trovato e sequestrato quasi quattri chili di sostanza stupefacente (tre di hashish ed un chilo di marijuana). Accompagnati al commissariato Casilino Nuovo i due fratelli sono poi stati arrestati con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.