Ostia: anfetamine e dosi di mdma, nei guai titolare di una sala giochi

Droga in una sala giochi di Ostia. Grazie all'ausilio dei cani del Nucleo Cinofili, a seguito di una attenta perquisizione, i Carabinieri hanno rinvenuto circa 100 grammi di anfetamine, numerose dosi di MDMA, denaro contante, nonché tutto l'occorrente per pesare e confezionare la droga.

Nei guai è finito il gestore del locale, un 54enne già noto alle forze dell'ordine, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa delle ulteriori decisioni del Giudice, mente quanto rinvenuto nella nota sala giochi di Ostia è stato sottoposto a sequestro.

Ad Acilia, invece, i Carabinieri con la collaborazione di personale della società responsabile per la distribuzione del gas, hanno arrestato un 68enne che aveva realizzato un allaccio artigianale alla rete del gas, per alimentare la propria abitazione. L’allaccio abusivo era stato notato dalla pattuglia dei Carabinieri in servizio di vigilanza nella zona, i quali hanno dovuto attendere il personale tecnico per poter intervenire in sicurezza.

Nella serata di ieri invece, i Carabinieri di Casal Palocco hanno arrestato un 43enne, che alla vista dei militari, ha tentato di darsi alla fuga, nel tentativo di sottrarsi al controllo, e volta raggiunto si è scagliato contro di loro. L'uomo, già sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Roma, è stato arrestato e trattenuto nelle camere di sicurezza del Gruppo Carabinieri di Ostia, in attesa dell'udienza di convalida.