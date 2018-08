Soldi, una pistola rubata ed 1,2 chili tra hashish e marijuana: due arresti all'Alessandrino

Li hanno fermati gli agenti del Reparto Volanti, mentre, a bordo di una macchina stavano percorrendo viale Alessandrino. Un normale controllo il cui esito, 2 grammi di marijuana, ha indotto i poliziotti ad una ispezione più accurata nelle rispettive abitazioni. 1,2 chili di droga fra hashish e marijuana, oltre ad un coltello e a materiale idoneo per il confezionamento della sostanza stupefacente è quanto trovato dai poliziotti in casa di un romano di 19 anni.

Pistola e 300 grammi di marijuana

Nel secondo appartamento, quello in uso ad un albanese di 23 anni, i poliziotti hanno scoperto oltre ad una pistola marca Walther calibro 7,65 provento di furto, anche 300 grammi di marijuana.

Denunciato per ricettazione

Al termine dell’operazione, nel corso della quale sono stati rinvenuti anche 2500 euro in contanti, i due sono stati arrestati per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti; per il 23enne albanese inoltre, è scattata la denuncia per ricettazione.

Hashish indosso a Torpignattara

Sempre gli agenti delle Volanti, intorno alle 21:00 hanno fermato un'auto sospetta sulla via Casilina, nella zona di Torpignattara. Sottoposti a perquisizione conducente e passeggero sono stati trovati in posseso di hashish e per questo denunciati dalla polizia.

Hashish e denaro a Tor Cervara

Poche ore prima, intorno alle 16:30, durante in normale controllo del territorio in via degli Armenti, nella zona di Tor Cervara, sempre gli agenti del Reparto Volanti, hanno controllato tale un italiano di 41 anni. L’uomo è stato trovato in possesso di 40 grammi di hashish e 1500 euro in contanti. Accompagnato negli uffici di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.