In sosta di notte nei parcheggi del megastore chiuso, trovati con 250 grammi di droga in auto

In sosta di notte nei parcheggi del megastore della Romanina chiuso. Transitando in via Mary Pandolfi de Rinaldis, i Carabinieri hanno notato i due all’interno di un’autovettura ferma nei parcheggi di un noto megastore, chiuso a quell’ora, e sono intervenuti per una verifica identificando all'interno della macchina due giovani di Velletri, lui 21enne con precedenti e lei 27enne,

In possesso ai giovani, i Carabinieri hanno trovato dosi di cocaina, hashish e marijuana, in totale 250 g di sostanze stupefacenti che sono stati sequestrati.

Il 21enne è stato portato in caserma e trattenuto nelle camere di sicurezza mentre la 27enne è stata sottoposta agli arresti domiciliari, entrambi in attesa del rito direttissimo. Dovranno rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.