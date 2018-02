Spaccio alle 'case occupate' di San Basilio: la droga nascosta nel parcheggio condominiale

Una delle più grandi piazze di spaccio della Capitale. Siamo a San Basilio, nell'area conosciuta come quella delle 'case occupate'. Una situazione che conoscono bene gli agenti di polizia del commissariato di zona, impegnati quotidianamente nella attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. In tale ambito i poliziotti hanno rinvenuto 11 stecche di hashish, 70 involucri di cocaina e 19 bustine in plastica a pressione contenenti marijuana. La sostanza stupefacente è stata rivenuta in un parcheggio condominiale di piazza Aldo Bozzi, è stata sequestrata a carico di ignoti.

Cinque chili di droga a San Basilio

Si è invece conclusa, con l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, l’indagine avviata nel gennaio scorso che aveva portato al sequestro di 4 chili e 851 grammi di hashish ed 1 chilo e 213 grammi di cocaina. La sostanza stupefacente era stata rinvenuta nell’abitazione e nell’autovettura di un 35enne che, assente, era stato denunciato in stato di libertà.

Ordinanza custodia cautelare

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma ha accolto la richiesta formulata dagli investigatori del commissariato per l’emissione di un ordinanza di custodia cautelare nei confronti del 35enne romano, che, dopo la notifica, è stato arrestato.