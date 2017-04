Pasqua stupefacente: hashish negli ovetti sorpresa

Droga nascosta negli ovetti sorpresa e pronta per lo spaccio. Una Pasqua stupefacente scoperta dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Albano che hanno arrestato un pusher 41enne.

Tutto è iniziato quando l'uomo, all'interno di un'auto in sosta, probabilmente in attesa di qualcuno, è stato sottoposto da parte dei poliziotti ad un controllo durante il quale è stato trovato in possesso di alcune dosi di stupefacente.

Perquisita la sua abitazione, gli investigatori hanno sequestrato varie quantità di hashish utili per il confezionamento di un centinaio di dosi nascoste in più punti della casa, nonché un bilancino di precisione, 450 euro in contanti, provento dell’attività illecita ed il materiale per il confezionamento dello stupefacente.

Tra questo, sono state rinvenute diverse confezioni in plastica contenenti, solitamente le sorprese negli ovetti di cioccolata, utilizzate invece dal pusher per nascondere l’hashish. Accompagnato negli uffici del commissariato, il 41enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.