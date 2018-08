Eroina nascosta nella batteria dello smartphone: preso il pusher di via Casilina

Spacciava droga in via Casilina nascondendola nel suo smartphone. Un pusher 25enne della Guinea è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione Roma Tuscolana con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Ieri pomeriggio, transitando in via Casilina, i Carabinieri hanno notato l'uomo all'altezza della Tuscolana aggirarsi con fare sospetto nei pressi di un bar e avvicinarsi ad alcune persone che passeggiavano. Fermato per un controllo, il 25enne ha subito assunto un atteggiamento nervoso e impaziente, facendo insospettire i Carabinieri.

I meticolosi controlli, infatti, hanno permesso di scoprire dosi di eroina nascoste nell'alloggiamento della batteria dello smartphone, che il 25enne nascondeva regolarmente in una tasca dei suoi jeans e denaro contante ritenuto il provento dell'illecita attività. Una volta ammanettato, il pusher è stata portata in caserma e trattenuto in attesa del rito direttissimo, mentre il suo telefono è stato sequestrato.