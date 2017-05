Acilia, getta la marijuana nel water per sfuggire all'arresto

Per sfuggire all'arresto ha gettato la marijuana nel water. Uno stratagemma che non è servito ad un 33enne romano, senza occupazione e con precedenti, arrestato dai Carabinieri di Acilia per detenzione ai fini dispaccio di sostanza stupefacente.

Già da qualche giorno, i Carabinieri tenevano d'occhio il via via di giovani e tossicodipendenti nei pressi dell’abitazione dell’uomo, in via Vincenzo Petra e venerdì pomeriggio sono intervenuti per vederci chiaro. Dopo una prima resistenza del 33enne, che ha finto di non essere presente in casa, i Carabinieri hanno minacciato di buttare giù la porta e a quel punto li ha fatti entrare.

I Carabinieri, che nel frattempo avevano udito il rumore dello scarico del water, quando sono entrati sono andati dritti in bagno dove hanno rinvenuto tracce di marijuana nel water e nella doccia, alcuni barattoli appena svuotati, recuperando circa 200 grammi di erba.

Dopo una notte agli arresti domiciliari, l’arrestato è stato condotto presso le aule del Tribunale di Roma dove, a seguito della convalida, è stato sottoposto all’obbligo di firma in caserma.