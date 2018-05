San Basilio: cocaina nel tronco di un albero, il nascondiglio usato dai pusher

Cocaina nascosta nel tronco di un albero. Così una banda di pusher di San Basilio nascondeva la droga pronta per lo spaccio nei pressi di un condominio di via Corinaldo. I Carabinieri hanno arrestato due romani di 38 e 29 anni, e una donna 28enne di origini siciliane mentre stavano cedendo dosi di cocaina ad un gruppo di giovani.

Le successive perquisizioni domiciliari hanno portato al rinvenimento e al sequestro di ulteriori 25 dosi di cocaina e 2 di hashish, oltre a circa 600 euro, ritenuti provento della pregressa attività di spaccio.

Poco dopo altri due romani, di 24 e 21 anni, sono stati notati in via Carlo Tranfo, in atteggiamento sospetto. Sottoposti ad un controllo approfondito i due sono stati trovati in possesso di 4 dosi di cocaina, circa 2.200 euro in contanti ed un bilancino di precisione. Entrambi sono fini in manette con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio in concorso.

Sempre nel corso dei controlli, i Carabinieri hanno rintracciato e arrestato 4 persone di 46, 40, 20 e 21 anni, tutti romani e già conosciuti per i loro trascorsi nell'ambiente della droga, risultati destinatari di ordini di carcerazione. In particolare il 21enne, è stato anche denunciato perché durante il controllo è stato trovato in possesso di 6 dosi di cocaina, 3 di marijuana, un bilancino di precisione e 2000 euro in contanti.