Esquilino: nasconde droga nel tombino e la offre ai carabinieri

Nascondeva la droga in una lattina, occultata all'interno di un tombino in via di San Vito, traversa di via Merulana. Uno stragemma scoperto dai Carabinieri della Stazione Roma San Lorenzo in Lucina che hanno arrestato un 32enne del Mali, senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine, per spaccio di sostanze stupefacenti.

Il pusher avvicinava gli acquirenti, prendeva le ordinazioni delle dosi e poi prelevava la droga nascosta. Ieri pomeriggio, in servizio in abiti civili, i militari sono stati avvicinati dall'uomo che, dopo aver offerto loro dosi di stupefacente, si è allontanato e diretto verso un tombino, da dove ha prelevato una lattina.

Quando i Carabinieri hanno notato che all'interno della lattina vi erano le dosi già pronte alla vendita, sono intervenuti bloccando il pusher. Sequestrate decine di dosi di marijuana. L’arrestato è stato portato in caserma e trattenuto in attesa del rito direttissimo.