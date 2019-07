Eroina e marijuana pronte per lo spaccio nascoste nei succhi di frutta

Camminava in largo Guido Mazzoni con al seguito una busta di colore blu e con fare sospetto guardandosi ripetutamente intorno. Così ha attirato l'attenzione di due agenti della Polizia di Stato del commissariato San Lorenzo che, liberi dal servizio, stavano passando proprio su quella via: mostrando tesserino di riconoscimento e placca lo hanno fermato.

Sempre nervoso, i poliziotti hanno deciso di controllare il contenuto della busta: 2 succhi di frutta che ad un primo controllo apparivano chiusi ma che, da un successivo riscontro all'interno di un succo si intravedeva qualcosa di solido; aperto hanno trovato un involucro di forma ovoidale che conteneva marijuana e un involucro di eroina.

Chiesto ausilio alla Sala Operativa della Questura di Roma che ha inviato sul posto una volante, gli agenti e il 33enne del Gambia fermato sono rientrati in Ufficio e dopo la redazione degli atti, l'uomo è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Sequestrati 713 grammi di marijuana, 9 grammi di eroina e denaro in contante.