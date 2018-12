Droga nei palloncini per eludere i cani antidroga: ecco com'è nascosta la cocaina pura al 90%

Droga nei palloncini per eludere le unità cinofile. Così nascondeva un chilo di cocaina pura al 90%. Al termine di una serie di servizi straordinari, finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, nei quartieri di Casalotti e Boccea da parte degli agenti della Polizia di Stato del commissariato Aurelio, è stato un giovane albanese.

Il pusher, notato transitare in zona Casal del Marmo sempre a bordo di vetture diverse, ha attirato l'attenzione degli agenti che hanno constatato come lo stesso avesse, nel corso della giornata, brevissimi incontri con tante persone. Quando hanno deciso di fermarlo, gli agenti, tuttavia, hanno trovato indosso al pusher solo denaro contante.

La droga, cocaina purissima, è stata scoperta invece nella sua abitazione, confezionata in bustine di plastica messe in palloncini avvolti poi nel cellophane. L'ipotesi investigativa è che il particolare confezionamento servisse per eludere gli eventuali controlli delle unità cinofile.

Bilancini di precisione, marijuana, 4750 euro in contanti, di cui 3.600 euro in monete, a completare gli elementi indiziari a carico dell'albanese, che al termine della attività è stato arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.