Droga venduta nel negozio di sigarette elettroniche, tra i clienti anche minorenni

Spacciavano droga dal bancone di un negozio di sigarette elettroniche. E' quanto hanno scoperto, alla Garbatella, gli investigatori del commissariato Celio. In manette tre persone, i titolari del negozio e un fornitore della sostanza stupefacente. Gli agenti, durante un appostamento pomeridiano davanti all'esercizio commerciale sospetto, hanno visto entrare tre adolescenti, 2 dei quali minorenni, che acquistavano furtivamente un pacchetto.

Gli agenti, subito dietro l'angolo, hanno fermato il terzetto scoprendo che il pacchetto era un involucro di cellophane con circa 6 grammi di marijuana da loro pagato 20 euro.

Immediato è scattato il blitz nel negozio dove erano presenti i gestori: un 39enne romano e una donna di 32 anni, anche lei romana. Dietro al bancone è stato rinvenuto un sacchetto con circa 340 grammi di marijuana ed un bilancino di precisione mentre, nelle tasche della ragazza, è stata trovata circa 2 grammi di eroina ed un flacone di metadone prescritto ad una terza persona.

Mentre erano in corso le perquisizioni, un 39enne originario della Tanzania, si è avvicinato al negozio salutando il titolare. Quando ha capito che le altre persone erano poliziotti, ha provato velocemente a cambiare direzione. Il movimento non è sfuggito agli agenti che lo hanno bloccato e perquisito.

In un borsello, il 39enne sprovvisto di alcun documento e con alle spalle numerosi precedenti di polizia per spaccio di stupefacenti, portava 35 grammi di eroina e più di 700 euro in contanti. I 2 titolari del negozio ed il tanzaniano sono stati tutti arrestati per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, per i romani con l'aggravante di aver venduto la marijuana ai minorenni.