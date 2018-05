Nasconde droga negli slip, in manette un giovane pusher

A destare i sospetti di clienti e commercianti un continuo viavai tra i locali del centro commerciale Olgiata, movimenti così insoliti da richiedere l’intervento delle forze dell’ordine. I fatti sono avvenuti nel tardo pomeriggio di venerdì.

Gli appostamenti da parte dei carabinieri

I carabinieri della stazione La Storta, allertati dai clienti del centro commerciale, si sono avvicinati alla zona del centro commerciale e hanno notato alcuni giovani intenti in movimenti sospetti. La loro attenzione è stata attirata da un uomo, in particolare, un giovane ragazzo di origine romena, intento a cedere qualcosa ad altre persone. Il ragazzo non appena si è reso conto di essere stato “scoperto” ha iniziato a fuggire ma i suoi tentativi di nascondersi tra la folla sono risultati vani, è stato bloccato e perquisito.

La droga nascosta negli slip

Durante la perquisizione i carabinieri hanno trovato involucri contenenti sostanze stupefacenti negli slip: le confezioni erano di diversa grandezza. Il giovane, che aveva compiuto da poco la maggiore età, è stato accompagnato in caserma dove sono state svolte verifiche più approfondite. Dopo le operazioni effettuate dai Carabinieri è risultato che la droga contenuta negli involucri era hashish, per un peso complessivo di 30 grammi. Il giovane, che aveva compiuto da poco la maggiore età, è stato quindi tratto in arresto e trattenuto presso le camere di sicurezza della caserma, in attesa di essere tradotto presso il Tribunale di Roma per la celebrazione del rito direttissimo.