Testaccio, droga nascosta in un mezzo per il trasporto dei cavalli e nei lucidalabbra

Gli investigatori del commissariato Celio sono riusciti a seguire a ritroso il percorso delle droghe, fornite ai consumatori della zona di Testaccio, arrestando negli ultimi giorni 3 persone per spaccio e detenzione di 3 diversi tipi di stupefacenti: 1 kg di marijuana, 1 dose di eroina e 1kg di hashish.

In particolare l’interesse degli investigatori si è concentrato sui mezzi di trasporto usati dai cavalli per raggiungere Roma e la zona della movida di Testaccio. Il primo spacciatore è stato arrestato appena sceso da un pullman proveniente da un’altra città italiana. Si tratta di un giovane straniero che trasportava nello zaino 1kg di marjuana.

Cocaina nell’incavo di un lucidalabbra; questo l’escamotage usato da una 31enne romana, per nascondere le dosi di cocaina da smerciare nella zona di Monte sacro. La sua attività non è sfuggita agli investigatori del commissariato Esquilino che hanno intercettato e seguito la Smart usata dalla ragazza. Quando la pusher ha venduto alcune dosi in viale Tirreno i poliziotti sono intervenuti e, dopo una serie di accertamenti, l’hanno arrestata.

In via Marmorata, all’interno delle aiuole pubbliche, è stato arrestato un cittadino africano di 46 anni, accusato di spaccio di sostanza stupefacente. L’uomo è stato fermato insieme ad un suo acquirente, mentre vendeva una dose di eroina.

Lo straniero, in Italia senza fissa dimora e sprovvisto di alcun documento d’identità, era già stato arrestato in precedenza per detenzione di sostanza stupefacente. Sottoposto a perquisizione personale gli sono stati ritrovati nella tasca dei pantaloni 17 euro, probabile provento dell’attività di spaccio.