Corviale: droga nascosta in una buca dei giardini pubblici, due giovani nei guai

Avevano creato un nascondiglio segreto, scavando una buca all'interno del terreno dei giardini pubblici di Corviale, per nascondere un involucro contenente droga. Per questo motivo i Carabinieri della Stazione Roma Villa Bonelli hanno arrestato due romani di 18 e 25 anni, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Ieri sera, i Carabinieri in transito in via Sempieri, arrivati all’altezza dei giardini pubblici, hanno notato i due giovani accovacciati sul terreno e si sono subito insospettiti.

Avvicinatisi ai due, i militari li hanno sorpresi mentre cercavano di nascondere all'interno di una buca creata ad hoc, una busta contenente 80 grammi di hashish e li hanno subito bloccati. I due, dopo l'arresto sono stati accompagnati presso i loro domicili in attesa di essere sottoposti al rito direttissimo.