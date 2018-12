Acilia: droga nascosta nelle scale condominiali e venduta nel quartiere

Spacciavano droga nel quartiere di Acilia. A scoprire i due pusher di 54 e 35 anni mentre cedevano dosi di cocaina ad altre due persone, sono stati i Carabinieri della locale Stazione che hanno organizzato specifici servizi antidroga per monitorare un complesso condominiale, dove era stato notato un anomalo andirivieni di persone.

La tenacia degli operatori ha permesso anche di individuare il nascondiglio, in una nicchia abilmente nascosta nelle scale condominiali, e di recuperare quasi 200 dosi di stupefacente già confezionato, il materiale per la preparazione e la somma di 2.500 euro in contanti.

Gli spacciatori sono stati immediatamente arrestati per "detenzione al fine dello spaccio di sostanze stupefacenti" e sottoposti agli arresti domiciliari, in attesa dell'udienza di convalida. Ai due acquirenti, un 43enne e un 30 enne entrambi romani, è stata contestata loro la violazione amministrativa di "detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti" e sono stati segnalati alla Prefettura di Roma.