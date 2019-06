Droga nascosta nei rullini fotografici: ecco come trasportava cocaina sulla Roma Civitavecchia

Pur di sfuggiri ai controlli aveva nascosto la droga nei rullini fotografici. E' successo la scorsa domenica quando li agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Civitavecchia, in via Aurelia Sud altezza svincolo Prato del Mare, hanno proceduto al controllo del conducente di un motociclo.

Da subito l'uomo si è mostrato nervoso e agitato tanto da insospettire i poliziotti che hanno deciso così di procedere ad una verifica più accurata. All’interno di un contenitore per rullini fotografici, nascosto nel bauletto del motociclo, sono stati rinvenuti 6 involucri contenenti alcuni grammi di cocaina.

Anche a casa, durante la perquisizione, sono stati sequestrati 22 involucri con all’interno 12 grammi di cocaina; altri 44 grammi della medesima sostanza, sono stati rinvenuti in un armadio con 50 grammi di mannitolo, una bilancia di precisione, 7.800 euro in banconote di vario taglio, una sigillatrice e materiale per il confezionamento. Arrestato, l'uomo di 33 anni, dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.