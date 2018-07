Termini: droga nascosta nella fioriera dei giardini Einaudi e pronta per lo spaccio

Nascondeva la droga in una fioriera per poi spacciarla fuori la stazione Termini. Nel corso di una mirata attività antidroga, i Carabinieri dello scalo ferroviario hanno arrestato un egiziano di 31 anni, disoccupato e senza fissa dimora, già noto alle forze dell'ordine, per detenzione ai fini di spaccio sostanza stupefacente.

I militari, insospettiti dagli strani movimenti dello straniero poiché notato più volte spostarsi tra piazza dei Cinquecento e i giardini di viale Einaudi, hanno deciso di seguirlo. L'uomo è stato visto, nei pressi di una fioriera, mentre apriva un pacchetto e prelevava un involucro.

A quel punto, i Carabinieri sono intervenuti e lo hanno bloccato. Nelle sue tasche e nella fioriera, sono state trovate diverse dosi di hashish. Dopo l'arresto il pusher è stato portato in caserma in attesa del rito direttissimo.