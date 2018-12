Una forcina per capelli e l'aria condizionata diventa stupefacente: così la droga si trasporta in auto

Una forcina per capelli messa nel posto giusto per far aprire il bocchettone dall'aria condizionata. Qui, nascosta, teneva la droga che trasportava per poi venderla nel quartiere. Questo è quanto hanno scoperto, lo scorso pomeriggio, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Montesacro. A finire in manette, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, è un 41enne romano, già noto alle forze dell’ordine e senza occupazione.

I Carabinieri hanno notato l’uomo, con fare sospetto, in via Fiuminata, mentre era bordo della sua utilitaria e, incuriositi gli intimano l'alt per sottoporlo ad un controllo di routine.

Durante gli accertamenti i Carabinieri hanno notato un pulsante anomalo, accanto alla leva del freno a mano. Premendolo con una forcina in metallo inserita nel posto giusto, hanno scoperto che permetteva l'apertura elettronicamente del vano delle bocchette dell'aria.

Una volta aperto il nascondiglio segreto, i militari hanno trovato un filo, alla cui estremità vi era legata una busta di plastica con all'interno 10 dosi di cocaina e 25 di marijuana. L'arrestato è stato portato in caserma e successivamente accompagnato presso il carcere di Regina Coeli.