Trigoria: hashish e marijuana nascosti tra gli arbusti, la scoperta dei cani antidroga

Nascosti tra gli arbusti di Trigoria sono stati trovati 1,5 chili di droga. A scoprire l'ingente quantitativo i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Pomezia e della Stazione Carabinieri di Torvaianica insieme al personale del Nucleo Cinofili di Santa Maria Galeria.

Nel corso di un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti i militari hanno organizzato un controllo nelle aree boschive di via di Trigoria. Proprio in un punto dove la vegetazione si faceva più fitta i cani dei Carabinieri hanno segnalato con insistenza il terreno.

Spostando alcuni arbusti i militari hanno rinvenuto due taniche di plastica interrate nel sottosuolo, al loro interno circa 800 grammi di marijuana, circa 600 grammi di hashish e circa 100 grammi di cocaina.

La sostanza stupefacente è stata sequestrata, le confezioni in cui era contenuta saranno analizzate per cercare eventuali impronte papillari che permettano di risalire a chi l'aveva occultata. Lunedì scorso un'altro grande quantitativo di droga era stato scoperto in quei luoghi.