Trasportano droga con il metodo della staffetta: intercettato mezzo chilo di marijuana

Trasportavano droga con il metodo della staffetta, un pezzo di strada per uno per non destare sospetti. Invece, nel corso di mirati servizi finalizzati al contrasto dello spaccio di droga, la scorsa notte, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Bracciano hanno arrestato due persone con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari hanno notato due auto impegnate nello scambio della droga con il metodo della staffetta. I Carabinieri hanno bloccato la prima auto con a bordo un 29enne di nazionalità rumena, che aveva poco prima consegnato la droga alla seconda auto, condotta da un 37enne del luogo con numerosi precedenti alle spalle.

Quest'ultimo, dopo aver tentato di disfarsi della sostanza stupefacente appena acquistata, lanciando l'involucro fuori dal finestrino, ha tentato una breve fuga prima di essere bloccato dai militari. La sostanza, corrispondente a 500 grammi di marijuana, veniva prontamente recuperata e sequestrata dai Carabinieri.

All'esito dei controlli estesi presso le rispettive abitazioni, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato all'interno dell'appartamento del cittadino rumeno diverse dosi di cocaina, un bilancino di precisione e altro materiale utilizzato per il confezionamento dello stupefacente. I due arrestati, dopo il rito di convalida sono stati sottoposti agli arresti domiciliari.