La droga di Ostia spacciata ad Isernia: 5 arresti, in manette anche la nipote di Roberto Spada

La droga di Ostia venduta ad Isernia. I Carabinieri hanno arrestato cinque persone accusate di appartenere ad una rete criminale dedita allo spaccio di droga nella provincia del Molise.

Nel corso delle indagini, che hanno portato al sequestro di un considerevole quantitativo di stupefacenti di diversa tipologia, nonché all’esecuzione di altri tre arresti e dodici denunce, i carabinieri hanno accertato che il gruppo si riforniva della droga sul litorale di Ostia e che nella conduzione dell’attività di spaccio portavano con loro i figli anche in tenera età, a qualsiasi ora del giorno e della notte, per evitare i controlli come riporta Askanews.

Una delle persone arrestate, una donna, risulta legata da rapporti di parentela diretta con appartenenti al 'clan Spada' di Ostia, al cui vertice c’è lo zio, Carmine Spada, mentre un altro suo zio è Roberto Spada.