Malatesta: fermato nella Metro C con la droga nello zaino, arrestato

Nascondeva droga nello zaino, ma non è riuscito a sfuggire al controllo dei militari dell'Esercito che operano nell'ambito dell'operazione Strade Sicure. E' successo alla fermata Malatesta della Metro C.



Vista la grande agitazione del ragazzo 29enne, i militari appartenenti al Raggruppamento Lazio-Umbria-Abruzzo, che operano sotto il Comando della brigata Sassari, per approfondire il controllo lo hanno invitato ad aprire lo zaino.



Hanno così scoperto, avvolta in diversi asciugamani, per nascondere e camuffarne l'odore, quasi 600 grammi di marijuana. Immediato l'intervento di una pattuglia di agenti della Polizia di Stato del commissariato Porta Maggiore che, raccolta la segnalazione dei militari, hanno proceduto all'arresto e al sequestro della sostanza stupefacente.