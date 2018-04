Fermato per un controllo: nasconde droga e soldi negli slip, giovane nei guai

Nascondeva droga e soldi negli slip. I Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia, nel corso di servizi finalizzati alla prevenzione e repressione del traffico e consumo di stupefacenti, hanno arrestato per questo motivo un 27enne di Ladispoli.

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Civitavecchia hanno proceduto al controllo dell'individuo, notato in atteggiamenti sospetti. I militari hanno proceduto inizialmente alla perquisizione personale, trovandolo in possesso della somma di 700 euro suddivisa in banconote da 20 e 10 euro nascosti negli slip.

A quel punto i militari hanno esteso gli accertamenti eseguendo una perquisizione anche presso il suo domicilio dove hanno rinvenuto 25 grammi di hashish e marijuana, un bilancino di precisione e il materiale necessario per il confezionamento delle dosi. La sostanza stupefacente, il denaro contante e quanto rinvenuto sono stati sottoposti a sequestro mentre, terminati gli accertamenti, il 27enne è stato dichiarato in arresto e accompagnato presso il suo domicilio sottoposto alla misura degli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.